«Лебедь, щука и рак!»: Основатель «Теремка» предрек тяжелые времена «русскому KFC»
Проблемы у новых владельцев KFC появятся не через месяц-два, а через год, сказал в эфире НСН Михаил Гончаров.
Новым владельцам сети фастфуда KFC будет сложно сохранить стандарты качества, которые постоянно меняются, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
Ранее компания Yum! Brands, Inc. сообщила, что находится «на продвинутой стадии» процесса передачи прав собственности на рестораны KFC и франшизу в России местному игроку. После завершения сделки компания собирается полностью уйти из России.
«Основная проблема в том, что стратегического управление и контроля качества, который обеспечивала американская корпорация, теперь не будет. Сможет ли наш менеджмент выдерживать уровень качества, который был, это большой вопрос. Там был международный аудит, который приезжал в Россию, были стандарты. При этом стандарты не "мертвые", они меняются и обновляются. В этом смысле через месяц или два ничего не произойдет, но через год ответов на новые вызовы времени по качеству и ценам может и не быть. Раньше все это контролировалось американской транснациональной корпорацией с гигантским опытом, так что ситуация будет тяжелая», - сказал Гончаров.
По его мнению, франшизам KFC может грозить судьба героев басни Крылова.
«Проблему усугубляет то, что в отличие от McDonald's у KFC не было консолидации. В России порядка 30-35 франшиз, каждая из них будет как лебедь, рак и щука вести управление качеством в свою сторону», - считает основатель сети ресторанов «Теремок».
Гончаров также выразил уверенность, что у ухода сетей фастфуда из России политические, а не логистические причины.
«Конечно, это только политические проблемы, других здесь быть не может. Весь ресторанный бизнес, за исключением фастфуда, российский. В этом смысле, с одной стороны, у новых компаний будут сложности и проблемы, а с другой у них возникнут большие возможности работать на их поле. Так что в целом ситуация может даже улучшиться», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
После ухода из России McDonald’s, бизнес которого компании купил российский бизнесмен Александр Говор, рестораны сети получили новое название «Вкусно - и точка».
Гендиректор сети «Вкусно - и точка» Олег Пароев говорил в конце июня, что в России открылись 142 из 850 бывших ресторанов McDonald's. По его словам, остальные рестораны откроются в сентябре.
Вместе с тем ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что русская версия McDonald’s будет намного хуже оригинала.
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