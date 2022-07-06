«Лебедь, щука и рак!»: Основатель «Теремка» предрек тяжелые времена «русскому KFC»

После ухода из России McDonald’s, бизнес которого компании купил российский бизнесмен Александр Говор, рестораны сети получили новое название «Вкусно - и точка».

Гендиректор сети «Вкусно - и точка» Олег Пароев говорил в конце июня, что в России открылись 142 из 850 бывших ресторанов McDonald's. По его словам, остальные рестораны откроются в сентябре.

Вместе с тем ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что русская версия McDonald’s будет намного хуже оригинала.

