Мелитополь стал столицей Запорожской области

В указе также указывается разделение области на 16 административных единиц. Указ подписан 3 марта и уже вступил в силу.

Границы всех районов будут определяться в соответствием с разделением Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года, говорится в документе.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал заявления Украины о грядущем контрнаступлении на Запорожье частью пиар-войны.