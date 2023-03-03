Мелитополь стал столицей Запорожской области
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о назначении Мелитополя столицей Запорожской области.
В указе также указывается разделение области на 16 административных единиц. Указ подписан 3 марта и уже вступил в силу.
Границы всех районов будут определяться в соответствием с разделением Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года, говорится в документе.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал заявления Украины о грядущем контрнаступлении на Запорожье частью пиар-войны.
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