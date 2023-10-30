Меликов: Работу аэропорта Махачкалы восстановят в течение двух-трех дней
Весь функционал аэропорта Махачкалы восстановят в течение 2-3 дней. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
Слова руководителя региона приводит РИА Новости.
«Аэропорт будет восстановлен в ближайшие дни ... Я думаю, что в течение двух-трех дней весь функционал нашего аэропорта будет восстановлен. Мы опять приступим к выполнению рейсов, в том числе международных», — указал Меликов.
Накануне в правительстве республики сообщали, что работу воздушной гавани Махачкалы восстановят в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий.
Ранее протестующие против рейса из Израиля ворвались в здание аэровокзала и на взлетно-посадочную полосу в Махачкале, из-за беспорядков авиагавань прекратила прием самолетов, напоминает телеканал «360». В результате пострадали более 20 человек, возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полиция задержала более 60 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
- СМИ: Село в Белгородской области обстреляли из танка
- 112: Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Республике Саха
- Меликов: Работу аэропорта Махачкалы восстановят в течение двух-трех дней
- ISNA: Израиль потребовал от журналистов покинуть северную часть Газы
- АКОРТ: Часть производителей шоколада уведомила о повышении цен на продукцию
- В Индии 13 человек погибли при столкновении поездов
- Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 90 тысяч человек
- Власти Дагестана: работу аэропорта Махачкалы восстановят в ближайшие дни
- Космонавт Кикина согласилась сняться в возможном продолжении фильма «Вызов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru