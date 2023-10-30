Меликов: Работу аэропорта Махачкалы восстановят в течение двух-трех дней

«Аэропорт будет восстановлен в ближайшие дни ... Я думаю, что в течение двух-трех дней весь функционал нашего аэропорта будет восстановлен. Мы опять приступим к выполнению рейсов, в том числе международных», — указал Меликов.

Накануне в правительстве республики сообщали, что работу воздушной гавани Махачкалы восстановят в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий.

Ранее протестующие против рейса из Израиля ворвались в здание аэровокзала и на взлетно-посадочную полосу в Махачкале, из-за беспорядков авиагавань прекратила прием самолетов, напоминает телеканал «360». В результате пострадали более 20 человек, возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков, пишет Ura.ru.

