Меликов отверг обвинения в оскорблении народов Дагестана
Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал обвинения в якобы оскорблении жителей региона. Видео опубликовано в Telegram-канале республиканской администрации.
Меликов ответил на публикации в социальных сетях, где его обвиняют в якобы неправильном отношении к народам Дагестана. Глава республики заявил, что никогда не позволит себе оскорбить жителей региона.
«За этот народ потерял своих близких и всегда готов был выполнить любую задачу», - сказал политик в ходе совещания с руководством районов.
По словам Меликова, подобными обвинениями «какие-то непонятные люди» пытаются вбить клин между властью и народом.
Ранее глава республики высмеял участника беспорядков в аэропорту Махачкалы, который искал евреев в турбине самолета, прибывшего из Тель-Авива, напоминает «Радиоточка НСН».
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