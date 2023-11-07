Меликов отверг обвинения в оскорблении народов Дагестана

Меликов ответил на публикации в социальных сетях, где его обвиняют в якобы неправильном отношении к народам Дагестана. Глава республики заявил, что никогда не позволит себе оскорбить жителей региона.

«За этот народ потерял своих близких и всегда готов был выполнить любую задачу», - сказал политик в ходе совещания с руководством районов.

По словам Меликова, подобными обвинениями «какие-то непонятные люди» пытаются вбить клин между властью и народом.

Ранее глава республики высмеял участника беспорядков в аэропорту Махачкалы, который искал евреев в турбине самолета, прибывшего из Тель-Авива, напоминает «Радиоточка НСН».

