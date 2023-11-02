Осмысление беспорядков: Хабиб призвал простить дагестанцев, Меликов непреклонен
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призвал простить дагестанцев, устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы. Глава Дагестана Меликов заявил, что перед законом равным все.
С даты беспорядков в аэропорту Махачкалы прошло четыре дня, при этом тема не теряет популярности в СМИ и не сходит с первых полос. Каждый день появляется новое развитие этой резонансной истории, а политики, общественные деятели и даже спортсмены делают заявления.
ХАБИБ ПРОСИТ ПРОСТИТЬ
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов 1 ноября призвал простить дагестанцев, которые устроили массовые беспорядки. Спортсмен сделал в соцсетях репост публикации чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова, в котором тот обратился к властям региона и попросил «не ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать».
«Покажите жест добра, что и вы навстречу идете и амнистию даете. И если повторится, накажите более строго», - написал Магомедов.
Реакция властей не заставила себя ждать. Глава Дагестана Сергей Меликов оперативно ответил Нурмагомедову и пообещал, что наказаны будут не все. По его словам, решение по каждому участнику будет приниматься согласно закону.
«Перед законом равны, и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», - сказал Меликов.
Глава региона пообещал, что ответственность понесут те, кто посягал на жизнь полицейских, а также те, кто распространял фейки в интернете.
«За это кто-то должен ответить. Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку», - подчеркнул он и уточнил, что те, кто «просто стоял с флагом Палестины», наказаны не будут.
Нурмагомедов 18 октября осудил удар по больнице в секторе Газа. Тогда же экс-боец вновь объявил о поддержке Палестины и назвал произошедшее геноцидом.
УВОЛЬНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Ранее вчера, 1 ноября, Меликов уволил чиновника Дагестана, который лично принимал участие в беспорядках. По словам главы региона, чиновник больше «никогда в органах власти не появится».
«Он же туда ехал, начальник отдела администрации одного из городов, фамилия Батырханов. Он уже уволен из администрации города», - сказал Меликов.
Он указал, что, когда Батырханов находится в администрации, то делает одно, а «вечером едет в аэропорт и делает другое». Меликов подчеркнул, что к таким людям у него «непримиримая позиция».
Кроме того, в муфтияте Дагестана уволили двух руководителей отделов, которые «слишком яро поддерживали Палестину и назвали джихадом происходящее там», пишет Telegram-канал Baza. Один из уволенных, руководитель отдела примирения Мухаммад-Расул Саадуев, рассказал, что инициатором увольнения выступила жена муфтия Айна Гамзатова, которая является советником по внешним связям.
Между тем идут разговоры и о «слабом» губернаторе Дагестана на фоне прошедших беспорядков. На эту тему высказался гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Он считает, что Сергея Меликова могут отправить в отставку после выборов президента страны.
«Меликов давно в числе слабых руководителей, против него воюют элитные группы региона. Поэтому у Меликова шансов остаться на следующий срок крайне мало. Но я бы не стал гипертрофировать, не любят у нас в отставку сразу отправлять. Надо показать, что какое-то время можно выжать. Но после президентских выборов в марте, Меликов вполне может покинуть пост», - сказал политолог в беседе с URA.RU.
В свою очередь депутат Госдумы от республики Дагестан Султан Хамзаев в интервью НСН заявлял, что силовики должны были проанализировать настроения в Дагестане и не допустить массового скопления людей в аэропорту.
«С точки зрения раскачивания ситуации, подобные настроения были понятны уже четыре-пять дней назад. Люди, которые следят за социокультурной жизнью республики, понимали, что что-то не так. За день до событий в Махачкале похожая ситуация была в Хасавюрте: там люди вышли на митинг с примерно такими же требованиями. Я считаю, что правоохранители должны были проанализировать подобное и не допустить скопления такого количества людей в зоне международного аэропорта», - говорил Хамзаев.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы вспыхнули вечером 29 октября, когда туда прибыл самолет из Тель-Авива на фоне войны в Газе. Толпа протестующих зашла в здание аэропорта, прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет, у некоторых участников беспорядков в руках были флаги Палестины.
В ходе беспорядков пострадали 20 человек, в том числе полицейские, было возбуждено уголовное дело. РБК со ссылкой на источники в МВД Дагестана сообщал, что всего в беспорядках участвовали 1,2 тысячи человек. МВД 30 октября также сообщило, что число задержанных составило 83 человека. На следующий день глава региона Сергей Меликов добавил, что были задержаны еще около 60 человек.
После прошедших беспорядков Сергей Меликов заявил, что их участники не представляют дагестанский народ, который всегда славился своим гостеприимством. Он отмечал, что из-за действий таких «нелюдей» Дагестан будто «откатился назад в своем развитии», передает «Радиоточка НСН».
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