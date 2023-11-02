Осмысление беспорядков: Хабиб призвал простить дагестанцев, Меликов непреклонен

Реакция властей не заставила себя ждать. Глава Дагестана Сергей Меликов оперативно ответил Нурмагомедову и пообещал, что наказаны будут не все. По его словам, решение по каждому участнику будет приниматься согласно закону.

«Перед законом равны, и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», - сказал Меликов.

Глава региона пообещал, что ответственность понесут те, кто посягал на жизнь полицейских, а также те, кто распространял фейки в интернете.

«За это кто-то должен ответить. Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку», - подчеркнул он и уточнил, что те, кто «просто стоял с флагом Палестины», наказаны не будут.

Нурмагомедов 18 октября осудил удар по больнице в секторе Газа. Тогда же экс-боец вновь объявил о поддержке Палестины и назвал произошедшее геноцидом.

УВОЛЬНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Ранее вчера, 1 ноября, Меликов уволил чиновника Дагестана, который лично принимал участие в беспорядках. По словам главы региона, чиновник больше «никогда в органах власти не появится».

«Он же туда ехал, начальник отдела администрации одного из городов, фамилия Батырханов. Он уже уволен из администрации города», - сказал Меликов.

Он указал, что, когда Батырханов находится в администрации, то делает одно, а «вечером едет в аэропорт и делает другое». Меликов подчеркнул, что к таким людям у него «непримиримая позиция».