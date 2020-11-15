Меладзе объяснился после призыва бойкотировать новогодние передачи

Российский исполнитель Валерий Меладзе объяснил, зачем призывал своих коллег отказаться от участия в новогодних телепроектах.

«Это я гипотетически, честно говоря, закинул удочку. Думаю, что, конечно, этого не произойдет и большинство артистов пойдут и будут сниматься, потому что все соскучились по съемкам. Не только концертов меньше стало, но и общения, и съемок, и всего», — цитирует артиста «Подъем».

Меладзе также отметил, что его коллеги по цеху «не звери», чтобы в новогодние праздники оставить зрителей без новогодних программ и радости праздника. По мнению певца, который высказал личную позицию, мнение одного человека не изменит общую ситуацию, пишут «Известия».

Напомним, накануне, в субботу, Валерий Меладзе в своем Instagram опубликовал пост с призывом к артистам бойкотировать новогодние программы. Таким образом он рассчитывал привлечь внимание властей к отрасли, которая пострадала из-за коронавирусных ограничений.

Ранее лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф в эфире НСН резко раскритиковал действия властей.

«Всё, что происходит с безопасностью по поводу коронавируса в нашей стране, напоминает просто оголтелую панику правительства и чиновников на местах. Они понятия не имеют, с чем столкнулись, не знают, как защититься даже самим, не говоря уже о населении. Поэтому они из головы придумывают подобные меры», - заявил музыкант.

