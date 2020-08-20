Мексика хочет получить российскую вакцину

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард встретился с российским послом Виктором Короннели и подтвердил заинтересованность Мексики в скорейшем получении вакцины. Об этом мексиканский министр сообщает в своем Twitter.

«Очень хорошая встреча прошла с Виктором Коронелли, послом Российской Федерации в Мексике, по поводу вакцины Sputnik 5. Мы идем вперед», — написал Эбрард.