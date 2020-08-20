Мексика хочет получить российскую вакцину

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард встретился с российским послом Виктором Короннели и подтвердил заинтересованность Мексики в скорейшем получении вакцины. Об этом мексиканский министр сообщает в своем Twitter.

«Очень хорошая встреча прошла с Виктором Коронелли, послом Российской Федерации в Мексике, по поводу вакцины Sputnik 5. Мы идем вперед», — написал Эбрард.

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Ранее свою заинтересованность в приобретении российской вакцины подтвердили Казахстан и Молдавия. США высказались, что «нет ни малейшего шанса использования российской вакцины на обезьянах, не говоря уже о людях».

Планируется, что Россию полностью обеспечат вакциной в течение следующего года. Уже к зиме в РФ будут производиться 5 миллионов доз в месяц.

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ФОТО: flickr/Sanofi Pasteur
ТЕГИ:МексикаСпутникВакцина
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