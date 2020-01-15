Меган Маркл впервые появилась на публике после отъезда из Лондона

В сообщении центра отмечается, что Маркл во время визита обсудила насущные вопросы, касающиеся женщин.

На этой неделе стало известно, что Букингемский дворец одобрил решение Меган Маркл и принца Гарри начать самостоятельную жизнь без поддержки королевской семьи. Однако королева Елизавета II также отметила, что предпочла бы, чтобы пара находилась при дворе и выполняла королевский обязанности.



