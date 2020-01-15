Меган Маркл впервые появилась на публике после отъезда из Лондона

15 января 202022:48

Герцогиня Сассекская, жена принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после ее отъезда из Лондона и объявления об отказе от королевских привилегий. Фото посещения герцогиней благотворительного женского центра в Ванкувере было опубликовано в Facebook.

В сообщении центра отмечается, что Маркл во время визита обсудила насущные вопросы, касающиеся женщин.

На этой неделе стало известно, что Букингемский дворец одобрил решение Меган Маркл и принца Гарри начать самостоятельную жизнь без поддержки королевской семьи. Однако королева Елизавета II также отметила, что предпочла бы, чтобы пара находилась при дворе и выполняла королевский обязанности.


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Фото: Wikimedia Commons
ТЕГИ:Меган МарклВеликобритания