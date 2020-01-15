Меган Маркл впервые появилась на публике после отъезда из Лондона
Герцогиня Сассекская, жена принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после ее отъезда из Лондона и объявления об отказе от королевских привилегий. Фото посещения герцогиней благотворительного женского центра в Ванкувере было опубликовано в Facebook.
В сообщении центра отмечается, что Маркл во время визита обсудила насущные вопросы, касающиеся женщин.
На этой неделе стало известно, что Букингемский дворец одобрил решение Меган Маркл и принца Гарри начать самостоятельную жизнь без поддержки королевской семьи. Однако королева Елизавета II также отметила, что предпочла бы, чтобы пара находилась при дворе и выполняла королевский обязанности.
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