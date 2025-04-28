МИД РФ обвинил Киев в создании террористической ячейки с зарубежной поддержкой

Киевский режим превратился в террористическую ячейку, получающую финансирование и вооружение из-за рубежа. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя признания о причастности украинских спецслужб к убийству российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко ранее подтвердил участие спецслужб в организации теракта и пригрозил продолжением подобных действий.

Суд на 2 месяца арестовал обвиняемого в убийстве генерала Москалика Игната Кузина

Москалик погиб 25 апреля в результате взрыва в подмосковной Балашихе. По подозрению в совершении преступления был арестован Игнат Кузин.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, Кузин прибыл в Россию в сентябре 2023 года и проживал в Московском регионе, ожидая указаний от куратора из Службы безопасности Украины. За исполнение задания ему было обещано 18 тысяч долларов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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