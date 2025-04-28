МИД РФ обвинил Киев в создании террористической ячейки с зарубежной поддержкой

Киевский режим превратился в террористическую ячейку, получающую финансирование и вооружение из-за рубежа. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя признания о причастности украинских спецслужб к убийству российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко ранее подтвердил участие спецслужб в организации теракта и пригрозил продолжением подобных действий.