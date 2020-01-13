Букингемский дворец прокомментировал решение принца Гарри выйти из королевской семьи
В Букингемском дворце озвучили официальную позицию по поводу решения принца Гарри и его супруги Меган Маркл покинуть королевскую семью и начать зарабатывать самостоятельно. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, в заявлении дворца говорится, что королевская семья поддерживает герцога и герцогиню Сассекских в их решении, хотя предпочла бы их нахождение при дворе.
Также в заявлении отмечается, что Гарри и Меган теперь не будут зависеть от госфинансирования. В скором времени для герцога и герцогини наступит переходный период, в рамках которого они будут делить время между Канадой и Британией.
Ранее принц Гарри и Меган Маркл объявили, что слагают с себя полномочия членов королевской семьи и планируют жить в Великобритании и Северной Америке.
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