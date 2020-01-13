Букингемский дворец прокомментировал решение принца Гарри выйти из королевской семьи

По данным агентства, в заявлении дворца говорится, что королевская семья поддерживает герцога и герцогиню Сассекских в их решении, хотя предпочла бы их нахождение при дворе.

Также в заявлении отмечается, что Гарри и Меган теперь не будут зависеть от госфинансирования. В скором времени для герцога и герцогини наступит переходный период, в рамках которого они будут делить время между Канадой и Британией.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл объявили, что слагают с себя полномочия членов королевской семьи и планируют жить в Великобритании и Северной Америке.

