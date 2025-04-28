Путин продлил срок легализации мигрантов в России до 10 сентября

Президент России Владимир Путин продлил срок, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в стране нелегально, должны урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, прежний срок, установленный до 30 апреля 2025 года, перенесtн на 10 сентября. Изменение внесено корректировкой текста указа.