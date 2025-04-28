Путин продлил срок легализации мигрантов в России до 10 сентября

Президент России Владимир Путин продлил срок, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в стране нелегально, должны урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, прежний срок, установленный до 30 апреля 2025 года, перенесtн на 10 сентября. Изменение внесено корректировкой текста указа.

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Ранее в России был введен новый правовой режим высылки нелегально пребывающих иностранцев. С 5 февраля они подлежат внесению в реестр контролируемых лиц, что влечет за собой ограничения, запреты и последующую депортацию. Эти нормы закреплены в федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», подписанном Путиным в августе 2024 года.

Новый порядок предусматривает меры для обеспечения добровольного выезда иностранцев или легализации их пребывания в стране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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