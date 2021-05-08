Меган Маркл пишет книгу для детей
Специалисты по жизни королевской семьи комментируют подготовку публикации детской книги Меган Маркл «Скамейка». По их мнению, повествование о взаимоотношениях отца и сына (по словам герцогини Сассекской, принцем Гарри и их маленьким сыном Арчи), будет содержать закодированное послание.
По мнению королевского эксперта Ингрид Сьюард, в книге может быть намек на потерю Гарри королевских воинских титулов после официального отказа пары оставаться старшими членами королевской семьи, сообщает издание Express.
Сьюард назвала аллюзией потери титулов иллюстрацию в книге, на которой рыжеволосый мужчина, одетый в армейскую форму, играя, подбрасывает малыша в воздух, а мать смотрит в окно.
«Возможно, Меган отправляет нам закодированное сообщение о том, что Гарри все еще не пережил потерю своих воинских званий», - заявила эксперт.
Сьюард также считает идею книги лицемерной из-за проблем Меган и Гарри в отношениях с их отцами.
Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. До его 100-летнего юбилея оставалось два месяца. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II был похоронен 17 апреля в Виндзорском замке. Принц Гарри участвовал в траурной церемонии. Меган Маркл решила остаться в США.
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