Меган Маркл пишет книгу для детей

По мнению королевского эксперта Ингрид Сьюард, в книге может быть намек на потерю Гарри королевских воинских титулов после официального отказа пары оставаться старшими членами королевской семьи, сообщает издание Express.

Сьюард назвала аллюзией потери титулов иллюстрацию в книге, на которой рыжеволосый мужчина, одетый в армейскую форму, играя, подбрасывает малыша в воздух, а мать смотрит в окно.

«Возможно, Меган отправляет нам закодированное сообщение о том, что Гарри все еще не пережил потерю своих воинских званий», - заявила эксперт.

Сьюард также считает идею книги лицемерной из-за проблем Меган и Гарри в отношениях с их отцами.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. До его 100-летнего юбилея оставалось два месяца. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II был похоронен 17 апреля в Виндзорском замке. Принц Гарри участвовал в траурной церемонии. Меган Маркл решила остаться в США.

