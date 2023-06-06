Медведев заявил о школьных классах с каждым пятым не говорящим по-русски

Медведев отметил, что в некоторых классах в школах России каждый пятый ребенок не говорит на русском языке. По его словам, такие ученики обособлены от сверстников и зачастую проявляют агрессию.

«Если таких ребят достаточно много, они еще и образуют группы по этническому принципу. Последствия известны и получают негативный резонанс», - сказал зампред Совбеза.

Он предложил устранить пробелы в законодательстве и наладить обучение детей иностранцев с учетом их знания русского языка.

В Липецкой области ранее задержали четырех человек, которые помогали мигрантам оформить разрешение на временное проживание путем заключения фиктивных браков с россиянами, передает «Радиоточка НСН».

