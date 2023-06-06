Медведев заявил о школьных классах с каждым пятым не говорящим по-русски

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал предусмотреть возможность обучения детей иностранцев в зависимости от их знания русского языка, пишет РИА Новости.

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Медведев отметил, что в некоторых классах в школах России каждый пятый ребенок не говорит на русском языке. По его словам, такие ученики обособлены от сверстников и зачастую проявляют агрессию.

«Если таких ребят достаточно много, они еще и образуют группы по этническому принципу. Последствия известны и получают негативный резонанс», - сказал зампред Совбеза.

Он предложил устранить пробелы в законодательстве и наладить обучение детей иностранцев с учетом их знания русского языка.

В Липецкой области ранее задержали четырех человек, которые помогали мигрантам оформить разрешение на временное проживание путем заключения фиктивных браков с россиянами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/znanierussia
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