Полсотни мигрантов задержали в Москве за угрозы расправой детям

Сотрудники правоохранительных органов задержали на западе Москвы около 50 мигрантов, которые прогоняли детей с футбольной площадки и угрожали им расправой, сообщает РИА Новости.

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В полицию пожаловались жители улицы Вяземской. По их словам, иностранцы прогоняют детей с площадки, угрожают им, а также их родителям. Задержаны 49 человек, было составлено 26 протоколов, в том числе за мелкое хулиганство и неповиновение распоряжению сотрудников полиции.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил рост числа тяжких преступлений, совершенных приезжими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
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