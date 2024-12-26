Медведев заявил о рисках возникновения этнических анклавов

Длительное нахождение в России семей трудовых мигрантов является серьёзной нагрузкой на социальную сферу страны. Такое заявление сделал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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На совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства он подчеркнул, что также это приводит к напряжённости в межнациональных отношениях.

Медведев подчеркнул, что особого внимания требуют ситуации, когда иностранцы «нигде не работают и не обучаются», а также не желают соблюдать российские законы.

«Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма», - заключил замглавы Совбеза.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем в России не исключено создание отдельного ведомства по вопросам миграции, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ ИностранцыМигрантыДмитрий Медведев

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