Медведев заявил о рисках возникновения этнических анклавов
Длительное нахождение в России семей трудовых мигрантов является серьёзной нагрузкой на социальную сферу страны. Такое заявление сделал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства он подчеркнул, что также это приводит к напряжённости в межнациональных отношениях.
Медведев подчеркнул, что особого внимания требуют ситуации, когда иностранцы «нигде не работают и не обучаются», а также не желают соблюдать российские законы.
«Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма», - заключил замглавы Совбеза.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в будущем в России не исключено создание отдельного ведомства по вопросам миграции, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru