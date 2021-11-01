Медведев заявил, что ситуацию с COVID-19 вскоре возьмут под контроль

В своей статье для «Российской газеты» он написал, что нужно быть готовыми к отражению подобных угроз в будущем. По словам зампреда Совбеза, успешная борьба с эпидемией требует от всего мира серьезного внимания ко всем системам, которые ответственны за жизнь, здоровье и благополучие граждан.

Как считает Медведев, с этой целью нужно внедрять новые технологии, устранить общественное неравенство и активно поддерживать наиболее уязвимые категории граждан.

При этом политик считает, что COVID-19 останется с человечеством надолго, поскольку даже при наличии коллективного иммунитета будут возникать локальные вспышки заболевания.

Ранее Медведев заявил, что в настоящее время российские власти исходят из добровольности прививок. По его словам, иногда, для защиты подавляющего большинства населения, подобные решения могут стать общеобязательными.

