Медведев выступил за запрет никотиносодержащих смесей в ЕАЭС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предложил ввести запрет на реализацию никотиносодержащих смесей на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Соответствующее заявление премьер-министр сделал в ходе совещания с главой Росмпотребнадзора Анной Поповой и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.
Медведев подчеркнул, что инициатива должна исходить от России в евразийскую коллегию, дабы эти смеси были запрещены на территории всего ЕАЭС.
Иначе, отметил премьер-министр, «если это останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завозить», передает RT.
Ранее глава правительства поручил МВД остановить распространение некурительной никотиносодержащей за пределами торговых точек, в том числе в интернете.
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