Медведев выступил за запрет никотиносодержащих смесей в ЕАЭС

Соответствующее заявление премьер-министр сделал в ходе совещания с главой Росмпотребнадзора Анной Поповой и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

Медведев подчеркнул, что инициатива должна исходить от России в евразийскую коллегию, дабы эти смеси были запрещены на территории всего ЕАЭС.

Иначе, отметил премьер-министр, «если это останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завозить», передает RT.

Ранее глава правительства поручил МВД остановить распространение некурительной никотиносодержащей за пределами торговых точек, в том числе в интернете.

