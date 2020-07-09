Медведев вспомнил о самых тяжёлых эпизодах премьерства

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал самые тяжёлые эпизоды своего премьерства. Экс-глава кабмина заявил, что к ним он относит экономические кризисы, санкции и принятие непопулярных решений, в частности изменение пенсионной системы. Об этом он рассказал интервью kp.ru.

При этом, Дмитрий Медведев подчеркнул, что стране удалось адаптироваться к жизни под санкциями. Теперь экономисты, включая западных, заявляют о минимальном воздействии ограничительных мер на экономику РФ, отмечает RT.