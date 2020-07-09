Медведев вспомнил о самых тяжёлых эпизодах премьерства
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал самые тяжёлые эпизоды своего премьерства. Экс-глава кабмина заявил, что к ним он относит экономические кризисы, санкции и принятие непопулярных решений, в частности изменение пенсионной системы. Об этом он рассказал интервью kp.ru.
При этом, Дмитрий Медведев подчеркнул, что стране удалось адаптироваться к жизни под санкциями. Теперь экономисты, включая западных, заявляют о минимальном воздействии ограничительных мер на экономику РФ, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не получит автоматически статус пожизненного сенатора в Совфеде как бывший президент России, так как для этого необходимо внести изменения в законодательство. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что в статье 95 Конституции есть право отказа от этой должности.
«Поэтому в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки», - цитирует Матвиенко Ura.ru.
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