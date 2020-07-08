Матвиенко оценила возможность пожизненного сенаторства Медведева

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не получит автоматически статус пожизненного сенатора в Совфеде как бывший президент России, так как для этого необходимо внести изменения в законодательство. Как пишет ТАСС, об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что в статье 95 Конституции есть право отказа от этой должности.

«Поэтому в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки», - цитирует Матвиенко Ura.ru.

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Совет Федерации формируется представителями регионов, также право вносить свои кандидатуры есть у президента РФ. Сейчас президентская норма составляет не более 10%, то есть 17 человек. Внесенными поправками к Конституции президентская норма увеличивается до 30 представителей, из которых семь могут быть назначены главой государства пожизненно из числа граждан, «имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».

Кстати, Дмитрий Медведев одним из первых очно проголосовал по поправкам к Конституции РФ. Он посетил избирательный участок в столичном районе Раменки. Бывший премьер-министр и экс-президент РФ отдал свой голос на избирательном участке №2760 в Шуваловской гимназии №1448 на улице Довженко в Москве.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФСенаторыДмитрий МедведевВалентина Матвиенко
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