Матвиенко оценила возможность пожизненного сенаторства Медведева

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не получит автоматически статус пожизненного сенатора в Совфеде как бывший президент России, так как для этого необходимо внести изменения в законодательство. Как пишет ТАСС, об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что в статье 95 Конституции есть право отказа от этой должности.

«Поэтому в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки», - цитирует Матвиенко Ura.ru.