Медведев рассказал о воздействии на Россию трёх экономических шоков
В 2020 году Россия оказалась под воздействием сразу трёх экономических шоков, два из которых не являются новыми для страны в последние 20 лет. Об этом бывший премьер-министр РФ, ныне зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал в своей статье на сайте журнала «Россия в глобальной политике».
Один из таких шоков — падение цен на нефть на мировом рынке при сохраняющейся зависимости России от экспорта углеводородов, отметил Медведев. По его словам, такие удары страна уже выдерживала в конце XX века, в 2008-2009 и 2014-2015 годах. Основной отрицательный эффект придётся на этот год, считает автор статьи.
Ещё одна проблема — снижение спроса на отечественные товары за границей, то есть сокращение экспорта, что Россия переживала в 2008-2009 годах, пишет Медведев. Третий шок — новый, он связан с последствиями ограничительных мер, предпринятых для борьбы с распространением коронавируса, добавил экс-премьер.
Как сообщает «Газета.ру», Медведев также проанализировал ситуацию с коронавирусом. По его мнению, победить пандемию в отдельном государстве нельзя, поскольку необходимо сотрудничество всех стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru