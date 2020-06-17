Медведев рассказал о воздействии на Россию трёх экономических шоков

Один из таких шоков — падение цен на нефть на мировом рынке при сохраняющейся зависимости России от экспорта углеводородов, отметил Медведев. По его словам, такие удары страна уже выдерживала в конце XX века, в 2008-2009 и 2014-2015 годах. Основной отрицательный эффект придётся на этот год, считает автор статьи.

Ещё одна проблема — снижение спроса на отечественные товары за границей, то есть сокращение экспорта, что Россия переживала в 2008-2009 годах, пишет Медведев. Третий шок — новый, он связан с последствиями ограничительных мер, предпринятых для борьбы с распространением коронавируса, добавил экс-премьер.

Как сообщает «Газета.ру», Медведев также проанализировал ситуацию с коронавирусом. По его мнению, победить пандемию в отдельном государстве нельзя, поскольку необходимо сотрудничество всех стран.

