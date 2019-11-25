Медведев уволил гендиректора Российского экологического оператора
Гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева досрочно освободили от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Организация занимается реализацией реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Буцаев занимал пост генерального директора РЭО с февраля 2019 года, пишет URA.RU. По информации РБК, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. На место нового гендиректора рассматривается кандидатура бывшего министра строительства и ЖКХ, аудитора Счетной палаты Михаила Меня.
Ранее Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова.
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