Медведев уволил гендиректора Российского экологического оператора

25 ноября 201911:29

Гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева досрочно освободили от должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Организация занимается реализацией реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Мусорной реформой займутся другие

Буцаев занимал пост генерального директора РЭО с февраля 2019 года, пишет URA.RU. По информации РБК, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. На место нового гендиректора рассматривается кандидатура бывшего министра строительства и ЖКХ, аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

Ранее Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова.


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ФОТО: pixabay.com
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