Медведев уволил гендиректора Российского экологического оператора

Буцаев занимал пост генерального директора РЭО с февраля 2019 года, пишет URA.RU. По информации РБК, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. На место нового гендиректора рассматривается кандидатура бывшего министра строительства и ЖКХ, аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

Ранее Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова.



