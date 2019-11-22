Мусорной реформой займутся другие

На его место прочат бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, - передает РБК. Причиной отставки Дениса Буцаева источники агентства называют недостаток аппаратного веса. В свою очередь, Михаила Меня они характеризуют как «очень опытного чиновника в сфере ЖКХ с опытом работы и в министерстве и в проблемных, и в благополучных регионах».



В аппарате Михаила Меня, который ныне работает аудитором Счетной палаты РФ, сведениями о его возможной отставке не располагают. Его помощник заявила, что «на повестке дня этот вопрос не стоит». По ее словам, в настоящее время аудитор работает в своем обычном режиме. Как отмечает ТАСС, отставка аудитора Счетной палаты – дело не быстрое. По закону главу Счетной палаты и шесть аудиторов назначает Госдума, зампреда и еще шесть аудиторов - Совет Федерации. Если аудитор принимает решение о досрочной отставке, он должен написать заявление на имя президента, тот – направить представление в ту палату Федерального Собрания, которая аудитора назначила. И уже соответствующая палата должна оформить отставку своим постановлением.

Отставка главы РЭО – второе заметное кадровое решение в сфере оборота отходов. В начале месяца с поста замминистра природных ресурсов и экологии по собственному желанию ушел Владимир Логинов. Его называли куратором «мусорной реформы», которая началась в большинстве регионов России в январе этого года. Она предполагает изменение системы обращения с твердыми коммунальными отходами в части их сбора, сортировки и переработки. В рамках реформы должна быть создана система единых региональных операторов по работе с мусором.

По итогам полугода действия реформы Генпрокуратура сравнила ситуацию с переработкой мусора в Центральной России со стихийным бедствием. Летом представители ведомства приводили данные, согласно которым, мусор вывозится на объекты, не внесенные в госреестр, почти в сорока регионах вообще нет мусороперерабатывающих заводов, в десяти регионах эксплуатируются полигоны, заполненные на 90% от проектной мощности. Отдельный вопрос, что делать с гигантскими объемами мусора, производимого столичной агломерацией. Принимать его регионы отказываются один за другим. Наиболее показательный пример – Архангельская область, где после протестов местных жителей была приостановлена подготовка к строительству мусорного полигона «Шиес» - как раз для приема столичных отходов.

В рамках пиар-кампании реформы обращения с отходами обещали и новую эру переработки мусора, и снижение тарифов на его вывоз и раздельный сбор. Ничего этого не произошло. Зато есть регионы, где из-за скопления отходов приходится вводить режим ЧС.

