Куратор «мусорной реформы» в Минприроды ушёл в отставку
Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова. Как отмечает «Интерфакс», он ушел в отставку по собственному желанию.
Напомним, в ноябре прошлого года Логинов, которого СМИ называют куратором «мусорной реформы», заместителем министра с обязанностями по контролю над работой департамента госполитики в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности. Помимо этого, он координировал созданный департамент госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления, отмечает RT.
Кстати, в Минприроды заявили, что кандидат на замену Владимира Логинова уже представлен правительству.
Напомним, мусорная реформа началась в большинстве регионов России в январе этого года. Она предполагает изменение системы обращения с твердыми коммунальными отходами в части их сбора, сортировки и переработки. А также предусматривает создание единых региональных операторов по работе с мусором.
Накануне НСН писала, что уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения в России составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%. Об этом заявил гендиректор «Российского экологического оператора», отвечающего за реализацию мусорной реформы в России Денис Буцаев.
При этом он добавил, что в отношении физических лиц ситуация улучшается, однако этого нельзя сказать о юридических. Как отмечает Свободная пресса, Буцаев высказал мнение о том, что решить возникшую проблему можно посредством ужесточение ответственность компаний.
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