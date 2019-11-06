Куратор «мусорной реформы» в Минприроды ушёл в отставку

Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова. Как отмечает «Интерфакс», он ушел в отставку по собственному желанию.

Напомним, в ноябре прошлого года Логинов, которого СМИ называют куратором «мусорной реформы», заместителем министра с обязанностями по контролю над работой департамента госполитики в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности. Помимо этого, он координировал созданный департамент госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления, отмечает RT.

Кстати, в Минприроды заявили, что кандидат на замену Владимира Логинова уже представлен правительству.

Напомним, мусорная реформа началась в большинстве регионов России в январе этого года. Она предполагает изменение системы обращения с твердыми коммунальными отходами в части их сбора, сортировки и переработки. А также предусматривает создание единых региональных операторов по работе с мусором.