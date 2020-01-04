Медведев утвердил нацплан адаптации к изменениям климата

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил первый этап национального плана по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года. В том числе, документ включает социально-экономические меры по снижению уязвимости населения страны.

Отраслевые планы адаптации к изменениям климата было поручено утвердить субъектам федерации до 30 сентября будущего года. Так они будут обязаны организовать и работу по их выполнению до 10 мая 2022 года.

Уточняется, что проект второго этапа плана должен быть представлен Минэкономразвития не позднее 30 декабря 2022 года.

Ранее НСН писала, что первый вопрос, заданный президенту РФ на большой пресс-конференции, касался климатических изменений. Журналист радио «Маяк» поинтересовался, какой ущерб может быть для России от погодных аномалий. Кроме того, он попросил объяснить расхождения по озвученным цифрам парижского соглашения по климату.

