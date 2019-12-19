«Уел»! Путин ответил на первый вопрос пресс-конференции

Первый вопрос, заданный президенту РФ на большой пресс-конференции, касался климатических изменений. Журналист радио «Маяк» поинтересовался, какой ущерб может быть для России от погодных аномалий. Кроме того, он попросил объяснить расхождения по озвученным цифрам парижского соглашения по климату.

«Поймал, уел», - начал шутя свой ответ президент, имея в виду вторую часть вопроса. По словам Владимира Путина, в договоре обозначена цифра около 30% выбросов от показателей за 1990 год. Если за сто процентов взять и вычесть 30, а потом добавить поглощающую способность лесов, то останется около 60% выбросов, пояснил Путин.

Президент отметил, что, по данным ООН, первое место по выбросам занимают США, затем идет Китай, далее страны Евросоюза, а Россия - на четвертом месте.

