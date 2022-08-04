Медведев прокомментировал взлом своей страницы во «ВКонтакте»

По его словам, с подобными атаками ему доводилось сталкиваться и ранее.

Он отметил, что такие киберпреступления являются проявлением информационной войны, которую ведут вражеские страны, заинтересованные в столкновении партнёров по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.

«Администрация социальной сети и компетентные службы ведут свою проверку. Виновные безнаказанными не останутся», - подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее в аккаунте Медведева появилась публикация с резкими высказываниями о постсоветских странах, в которой отмечалось, что Россия якобы «готова воссоздать СССР», пишет Ura.ru. Позже запись была удалена, отмечает телеканал «360».

Помощник политика Олег Осипов заявил о взломе страницы.

