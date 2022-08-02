Медведев начал рассказывать сказки
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев начал рассказывать сказки в своем телеграмм-канале.
«Экзистенциальная сказка про старика, старуху и рыбу (неПушкин)», - так озаглавил свой текст политик.
В качестве сюжета Медведев использовал сюжет сказки Александра Пушкина «О рыбаке и рыбке».
Предположительно, главные герои переделанного текста Медведева являются прототипами президента США Джо Байдена и спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Текст Медведева, как и сказка известного писателя, заканчивается разбитым корытом, перед которым оказываются старик и старуха. Однако Медведев добавляет, что «это еще не конец».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 560 / сут.
Умерли
383 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 573 / сут.
- Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул
- Женщина погибла в ДТП в Ингушетии
- Ходатайство о переводе ректора «Шанинки» под домашний арест рассмотрят 3 августа
- Медведев начал рассказывать сказки
- США ввели визовые ограничения для почти 900 официальных лиц РФ
- Байден продолжает получать положительный результат теста на COVID-19
- Минфин США ввёл санкции против Кабаевой и «Сколково»
- Посол КНР в США предупредил о мощном ответе Китая на визит Пелоси в Тайвань
- Первый сухогруз из Украины прибудет в Стамбул к 9 вечера 2 августа
- СМИ: турбина для «Северного потока» до сих пор находится в ФРГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru