Медведев начал рассказывать сказки

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев начал рассказывать сказки в своем телеграмм-канале.

«Экзистенциальная сказка про старика, старуху и рыбу (неПушкин)», - так озаглавил свой текст политик.

В качестве сюжета Медведев использовал сюжет сказки Александра Пушкина «О рыбаке и рыбке».

Предположительно, главные герои переделанного текста Медведева являются прототипами президента США Джо Байдена и спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Текст Медведева, как и сказка известного писателя, заканчивается разбитым корытом, перед которым оказываются старик и старуха. Однако Медведев добавляет, что «это еще не конец».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий Медведев
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