Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в Россию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что правоохранительным органам следует усилить пограничный контроль, сообщает РИА Новости.
По его словам, необходимо обеспечить тщательную проверку всех прибывающих, чтобы не допустить роста числа радикальных элементов, которые приезжают в Россию.
«Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств», - подчеркнул он.
Медведев добавил, что скоординированная работа силовых министерств и ведомств позволит не допустить роста преступности в весьма непростых условиях.
Ранее Медведев заявил, что привлекать в Россию трудовых мигрантов следует с осторожностью, а отбор кандидатов нужно проводить с особой тщательностью.
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