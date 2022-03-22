Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в Россию

По его словам, необходимо обеспечить тщательную проверку всех прибывающих, чтобы не допустить роста числа радикальных элементов, которые приезжают в Россию.

«Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств», - подчеркнул он.

Медведев добавил, что скоординированная работа силовых министерств и ведомств позволит не допустить роста преступности в весьма непростых условиях.

Ранее Медведев заявил, что привлекать в Россию трудовых мигрантов следует с осторожностью, а отбор кандидатов нужно проводить с особой тщательностью.

