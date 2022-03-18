Медведев призвал осторожнее подбирать мигрантов для работы в России
Заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что привлекать в Россию трудовых мигрантов следует с осторожностью. Об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии.
Медведев подчеркнул, работу в этом направлении нужно вести разумно, исходя из экономических потребностей. Отбор кандидатов следует проводить с особой тщательностью, отметил замглавы Совбеза РФ.
«Важно продолжить привлечение в Россию высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, хотя сейчас это реальная проблема» - подчеркнул он.
Медведев заявил также, что на фоне санкционного давления на страну в ближайшее время следует внести изменения в действующее законодательство, регламентирующее численность иностранных работников в ключевых сферах.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что массовое привлечение мигрантов усложняет процесс трудоустройства российским гражданам.
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