Медведев призвал осторожнее подбирать мигрантов для работы в России

Заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что привлекать в Россию трудовых мигрантов следует с осторожностью. Об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии.

Медведев подчеркнул, работу в этом направлении нужно вести разумно, исходя из экономических потребностей. Отбор кандидатов следует проводить с особой тщательностью, отметил замглавы Совбеза РФ.

«Важно продолжить привлечение в Россию высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, хотя сейчас это реальная проблема» - подчеркнул он.

Медведев заявил также, что на фоне санкционного давления на страну в ближайшее время следует внести изменения в действующее законодательство, регламентирующее численность иностранных работников в ключевых сферах.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что массовое привлечение мигрантов усложняет процесс трудоустройства российским гражданам.

