Граждане России и Белоруссии смогут свободно перемещаться в границах Союзного государства

По словам премьера, свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между «братскими народами».

Мишустин добавил, что это «станет лучшим ответом на санкционный прессинг России и Белоруссии».

Ранее российский премьер сообщил, что в план поддержки российской экономики включено более 100 инициатив на общую сумму около 1 трлн рублей.

