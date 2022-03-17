Граждане России и Белоруссии смогут свободно перемещаться в границах Союзного государства
Правительство РФ с полуночи 18 марта снимает все ограничения для граждан РФ и Белоруссии на перемещение граждан в рамках Союзного государства. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает Телеграм-канал правительства.
По словам премьера, свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между «братскими народами».
Мишустин добавил, что это «станет лучшим ответом на санкционный прессинг России и Белоруссии».
Ранее российский премьер сообщил, что в план поддержки российской экономики включено более 100 инициатив на общую сумму около 1 трлн рублей.
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