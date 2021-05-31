Медведев призвал обсудить идею бесплатного проезда для школьников

Председатель ЕР напомнил, что в некоторых странах ввели бесплатный проезд на общественном транспорте для всех. При этом он подчеркнул, что это региональная тема, финансовая ситуация в разных субъектах отличается друг от друга.

«В отношении школьников нужно действительно подумать. При понимании того, что это региональная тема», - заключил Медведев.

Ранее блогер Илья Варламов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что Москве не стоит брать пример с Парижа и делать общественный транспорт бесплатным.



