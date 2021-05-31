Медведев призвал обсудить идею бесплатного проезда для школьников
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил подумать над инициативой бесплатного проезда в транспорте для школьников.
«Нужно посмотреть на целый ряд других идей. Они не такие простые для исполнения. Но тем не менее подумать об этом можно», - отметил Медведев на партийном форуме «Большой семейный совет».
Председатель ЕР напомнил, что в некоторых странах ввели бесплатный проезд на общественном транспорте для всех. При этом он подчеркнул, что это региональная тема, финансовая ситуация в разных субъектах отличается друг от друга.
«В отношении школьников нужно действительно подумать. При понимании того, что это региональная тема», - заключил Медведев.
Ранее блогер Илья Варламов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что Москве не стоит брать пример с Парижа и делать общественный транспорт бесплатным.
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