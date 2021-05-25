В Париже общественный транспорт сделают бесплатным

Власти Франции планируют сделать общественный транспорт в Париже бесплатным сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC.

Программа бесплатного проезда реализована уже в 30 городах страны. В Дюнкерке жители не платят за общественный транспорт с 2018 года. Согласно исследованиям, в городе значительно улучшилась ситуация с выбросами углерода, так как многие автомобилисты стали пользоваться бесплатным проездом на автобусах.

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После запуска программы количество поездок на общественном транспорте в городе увеличилось на 60%. Затраты на обеспечения бесплатного проезда власти компенсируют повышением налогов для местных предпринимателей.

Заммэра Парижа и кандидат в президенты столичного региона Одри Пульвар в предвыборной программе заявила, что собирается постепенно внедрить систему бесплатного проезда на общественном транспорте. Школьники и студенты младше 18 лет перестали платить за проезд на автобусах в Париже с 2020 года. Для всех жителей столицы эту программу планируют реализовать до 2026 года.

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ТЕГИ:Общественный ТранспортПариж
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