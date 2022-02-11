Медведев призвал мигрантов учить русский язык
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что многие мигранты плохо владеют русским языком, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Россию должны приезжать те, кто хочет здесь жить и работать, поэтому проблему незнания иностранцами языка нужно решать более системно и активно.
Медведев подчеркнул, что важным шагом будет изучение русского языка в странах ближнего зарубежья.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша поймал на обмане мигранта, который не владел русским языком, однако получил необходимый сертификат, сообщает Ura.ru.
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