Медведев призвал мигрантов учить русский язык

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что многие мигранты плохо владеют русским языком, сообщает РИА Новости.

Путин назвал изучение русского языка важнейшим способом адаптации мигрантов в РФ

По его словам, в Россию должны приезжать те, кто хочет здесь жить и работать, поэтому проблему незнания иностранцами языка нужно решать более системно и активно.

Медведев подчеркнул, что важным шагом будет изучение русского языка в странах ближнего зарубежья.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша поймал на обмане мигранта, который не владел русским языком, однако получил необходимый сертификат, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
ТЕГИ:Дмитрий МедведевРусский ЯзыкМигрантыТрудовые Мигранты
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