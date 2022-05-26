Медведев призвал избавиться от бюрократии и административного гнёта в России

Выступая на форуме партии «Единая Россия» «Предпринимательство в новой экономической реальности» он искоренить российскую бюрократию будет сложно из-за её глубоких исторических корней, однако сделать это необходимо.

«В нынешних условиях мы должны постараться вот эти родимые пятна бюрократии и административного гнёта, который существует в экономике, в максимальной степени снять», — подчеркнул он, и призвал своих коллег по партии всячески способствовать упрощению любых административных процедур в стране.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат.