Медведев призвал избавиться от бюрократии и административного гнёта в России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что бюрократия и административный гнёт губительны для современной России, сообщает ТАСС.
Выступая на форуме партии «Единая Россия» «Предпринимательство в новой экономической реальности» он искоренить российскую бюрократию будет сложно из-за её глубоких исторических корней, однако сделать это необходимо.
«В нынешних условиях мы должны постараться вот эти родимые пятна бюрократии и административного гнёта, который существует в экономике, в максимальной степени снять», — подчеркнул он, и призвал своих коллег по партии всячески способствовать упрощению любых административных процедур в стране.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат.
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