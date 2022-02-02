Актриса Орнелла Мути пожаловалась на итальянскую бюрократию
Итальянская актриса Орнелла Мути выразила желание получить российское гражданство, сообщает телеканал «360».
Звезда фильма «Укрощение строптивого» уже давно собирает все необходимые для этого документы. Как отмечает артистка, она любит Россию и чувствует, как её граждане отвечают ей тем же. Ранее Мути купила квартиру в Москве.
По словам актрисы, она считает российскую культуру частью собственной, сообщает ТАСС.
Мути отметила, что начала собирать все необходимые для этого документы, но многое упирается в итальянскую бюрократию. Кроме того, артистка она давно изучает русский, но пока свободно не говорит на нем.
Орнелла Мути – знаменитая итальянская актриса. Она исполнила около 100 ролей в кино и на телевидении.
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