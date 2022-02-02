Актриса Орнелла Мути пожаловалась на итальянскую бюрократию

Итальянская актриса Орнелла Мути выразила желание получить российское гражданство, сообщает телеканал «360».

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Звезда фильма «Укрощение строптивого» уже давно собирает все необходимые для этого документы. Как отмечает артистка, она любит Россию и чувствует, как её граждане отвечают ей тем же. Ранее Мути купила квартиру в Москве.

По словам актрисы, она считает российскую культуру частью собственной, сообщает ТАСС.

Мути отметила, что начала собирать все необходимые для этого документы, но многое упирается в итальянскую бюрократию. Кроме того, артистка она давно изучает русский, но пока свободно не говорит на нем.

Орнелла Мути – знаменитая итальянская актриса. Она исполнила около 100 ролей в кино и на телевидении.

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