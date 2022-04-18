Мишустин заявил, что все госуслуги будут предоставляться в электронном формате

В ходе совещания с вице-премьерами он отметил, что к 2023 году все госуслуги будут предоставляться в электронном формате.

«Соответствующая концепция утверждена. Это позволит к концу следующего года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей», - заявил Мишустин

Глава правительства добавил, что также это позволит «значительно сократить сроки предоставления услуг».

Ранее в мобильное приложение «Госуслуги Авто» была добавлена функция, позволяющая пользователям обжаловать штрафы за нарушение ПДД, сообщает RT.