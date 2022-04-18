Мишустин заявил, что все госуслуги будут предоставляться в электронном формате
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат, сообщает пресс-служба кабмина.
В ходе совещания с вице-премьерами он отметил, что к 2023 году все госуслуги будут предоставляться в электронном формате.
«Соответствующая концепция утверждена. Это позволит к концу следующего года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей», - заявил Мишустин
Глава правительства добавил, что также это позволит «значительно сократить сроки предоставления услуг».
Ранее в мобильное приложение «Госуслуги Авто» была добавлена функция, позволяющая пользователям обжаловать штрафы за нарушение ПДД, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+10 263 / сут.
Умерли
374 тыс.+233 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 496 / сут.
- Путин заявил о восстановлении товарных запасов в торговых сетях РФ
- Посол РФ в США обвинил Вашингтон в краже российских денег на фоне санкций
- Путин подписал указ о выплатах семьям погибших в ходе спецоперации пограничников
- В России создадут систему оптовых продовольственных рынков
- Мишустин заявил, что все госуслуги будут предоставляться в электронном формате
- Песков отказался назвать страны, согласившиеся оплачивать газ в рублях
- В Кремле не подтвердили подлинность кадров пожара на крейсере «Москва»
- СБУ опубликовало обращение Медведчука к Путину и Зеленскому
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Набережных Челнах
- Песков прокомментировал использование Знамени Победы в спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru