Мишустин заявил, что все госуслуги будут предоставляться в электронном формате

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат, сообщает пресс-служба кабмина.

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В ходе совещания с вице-премьерами он отметил, что к 2023 году все госуслуги будут предоставляться в электронном формате.

«Соответствующая концепция утверждена. Это позволит к концу следующего года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей», - заявил Мишустин

Глава правительства добавил, что также это позволит «значительно сократить сроки предоставления услуг».

Ранее в мобильное приложение «Госуслуги Авто» была добавлена функция, позволяющая пользователям обжаловать штрафы за нарушение ПДД, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииГосуслугиМихаил Мишустин
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