Медведев признал наличие проблемы с домашним насилием
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции телеканалам заявил, что у него пока не сформировалось однозначное мнение относительно закона о домашнем насилии.
В то же время глава правительства признал, что если граждане жалуются на насилие – значит проблема, действительно, существует. По словам Медведева, она не выдумана журналистами или врагами, вопрос состоит в том, как реагировать на проявления домашнего насилия.
Премьер-министр добавил, что ответственность за побои в семье может быть предусмотрена в новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщает Москва 24.
Отметим, что законопроект о домашнем насилии был опубликован на сайте Совета Федерации в конце ноября. Однако сторонники данного документа остались недовольны.
Так соосновательница сети взаимопомощи женщин W Алена Попова заявила НСН, что документ направлен на защиту семейных агрессоров.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Онищенко уличил правительство в сговоре с торговцами сигаретами у школ
- Лукашенко рассказал о жестком антибелорусском давлении на Путина
- Медведев озаботился перспективой «беспощадного» бунта в России
- Депутат: Поводов для резкого повышения тарифов ОСАГО нет
- Ветеран «Альфы»: Хангошвили больше интересовал кровников, чем политиков