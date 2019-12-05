Медведев признал наличие проблемы с домашним насилием

В то же время глава правительства признал, что если граждане жалуются на насилие – значит проблема, действительно, существует. По словам Медведева, она не выдумана журналистами или врагами, вопрос состоит в том, как реагировать на проявления домашнего насилия.

Премьер-министр добавил, что ответственность за побои в семье может быть предусмотрена в новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщает Москва 24.

Отметим, что законопроект о домашнем насилии был опубликован на сайте Совета Федерации в конце ноября. Однако сторонники данного документа остались недовольны.

Так соосновательница сети взаимопомощи женщин W Алена Попова заявила НСН, что документ направлен на защиту семейных агрессоров.

