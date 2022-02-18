Патрушев заявил, что мигранты мешают россиянам получить работу
Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев заявил, что массовое привлечение мигрантов усложняет процесс трудоустройства российским гражданам. Об этом сообщает ТАСС.
Патрушев также отметил, что сейчас идет работа по регулированию миграционных потоков из стран СНГ, социально-культурной адаптации мигрантов и их интеграции в российское общество.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин подчеркнул, что уменьшение числа мигрантов на российских стройках негативно отразиться на бюджете государства. Российским рабочим необходимо повышать зарплату и производительность труда, отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,0 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
344 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
12,0 млн+198 тыс. / сут.
- Путин: Санкционное давление совершенно нелегитимно
- У «Зенита» остались шансы на ТОП-16 в Лиге Европы
- В ЛНР объявили эвакуацию вслед за ДНР
- «Себе дороже»: Путин рассказал, как «пережил вторжение» России на Украину
- Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе
- «Ненормальная». Лукашенко оценил ситуацию в Донбассе
- Патрушев заявил, что мигранты мешают россиянам получить работу
- СМИ: Из ДНР хотят эвакуировать «сотни тысяч» женщин, детей и стариков
- AliExpress попал в «чёрный список» пиратских рынков США
- Переговоры Путина и Лукашенко продлились около двух с половиной часов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru