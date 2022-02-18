Патрушев заявил, что мигранты мешают россиянам получить работу

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев заявил, что массовое привлечение мигрантов усложняет процесс трудоустройства российским гражданам. Об этом сообщает ТАСС.

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Патрушев также отметил, что сейчас идет работа по регулированию миграционных потоков из стран СНГ, социально-культурной адаптации мигрантов и их интеграции в российское общество.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин подчеркнул, что уменьшение числа мигрантов на российских стройках негативно отразиться на бюджете государства. Российским рабочим необходимо повышать зарплату и производительность труда, отметил он.

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
ТЕГИ:Николай ПатрушевТрудовые Мигранты
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