Патрушев заявил, что мигранты мешают россиянам получить работу

Патрушев также отметил, что сейчас идет работа по регулированию миграционных потоков из стран СНГ, социально-культурной адаптации мигрантов и их интеграции в российское общество.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин подчеркнул, что уменьшение числа мигрантов на российских стройках негативно отразиться на бюджете государства. Российским рабочим необходимо повышать зарплату и производительность труда, отметил он.

