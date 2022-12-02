Медведев предупредил украинские спецслужбы о божьей каре
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал украинские спецслужбы «сатанистами» и напомнил слова Писания. В своём Telegram-канале он указал на то, Служба безопасности Украины (СБУ) добрались до канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и начала гонения на служителей церкви и прихожан.
По словам Медведева, преследование УПЦ началось гораздо раньше сегодняшних событий на Украине, во время президентства Петра Порошенко. Также зампред Совбеза утверждает, что в стране растоптаны фундаментальные права, а верующих «под страхом разных мерзостей» заставляют посещать «правильные» церкви.
«И конечно, киевские христопродавцы должны помнить слова Писания: «И не пощадит тебя око Моё, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель» (Иез. 7:9)», - написал Медведев.
Ранее Зампредседателя Совбеза призвал сохранить символы нацистской культуры из Украины для потомков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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