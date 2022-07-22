Медведев посетил военный госпиталь Ростова-на-Дону
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретился в госпитале с военнослужащими. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Восхищен мужеством наших военнослужащих. Они достойно выполняют свой долг – защищают мир, защищают жизни людей, защищают наше Отечество», - отметил Медведев.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация закончится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное – эффективность.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 659 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 687 / сут.
- Медведев посетил военный госпиталь Ростова-на-Дону
- У инспектора ГИБДД нашли 23 квартиры и 200 млн рублей
- Белый дом: Байдену стало лучше
- В Дагестане четыре человека погибли при падении автомобиля в обрыв
- Адвокат: обвиняемого в госизмене основателя Group-IB оставили в СИЗО
- AnacondaZ объяснили отмену концерта в Екатеринбурге решением МВД
- В Москве на Патриарших прудах сгорел ресторан
- Шойгу разъяснил порядок досмотра кораблей с украинским зерном
- Сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely внёсли в реестр запрещённых
- Набиуллина: Красных линий по ставке для ЦБ не существует
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru