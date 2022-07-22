Медведев посетил военный госпиталь Ростова-на-Дону

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретился в госпитале с военнослужащими. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Восхищен мужеством наших военнослужащих. Они достойно выполняют свой долг – защищают мир, защищают жизни людей, защищают наше Отечество», - отметил Медведев.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация закончится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное – эффективность.

