Песков назвал условия завершения спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что спецоперации России на Украине завершится и в этом нет никаких сомнений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное – эффективность», - сказал Песков.

Также он отметил, что российские военные имеют приказ от Путина избегать ущерба среди гражданских и работают аккуратно, а националистические батальоны Украины же не гнушаются ничем.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



