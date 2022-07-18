Песков назвал условия завершения спецоперации на Украине
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что спецоперации России на Украине завершится и в этом нет никаких сомнений. Об этом сообщает РИА Новости.
«Когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное – эффективность», - сказал Песков.
Также он отметил, что российские военные имеют приказ от Путина избегать ущерба среди гражданских и работают аккуратно, а националистические батальоны Украины же не гнушаются ничем.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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