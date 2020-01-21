Медведев отписался от аккаунта правительства РФ в Instagram
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства России в Instagram. Ранее он был отправлен в отставку с поста премьер-министра страны.
По состоянию на 21 января 2020 года Медведев не подписан ни на одну страницу в Instagram, при этом ранее единственным аккаунтом, на который он был подписан, был официальный аккаунт правительства government_rf.
Стоит отметить, что аккаунт правительства РФ все еще подписан на страницу Медведева.
Дмитрий Медведев завел страницу в Instagram в 2012 году, вскоре после того, как сложил полномочия президента России и снова стал премьер-министром.
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