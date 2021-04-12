Медведев: от достижений в сфере космоса зависит развитие экономики и соцсферы

По его словам, лидерство в ракетно-космической отрасли по-прежнему имеет для России важнейшее стратегическое значение. От этого зависит развитие транспорта, связи, других отраслей экономики и социальной сферы. К тому же в космической и смежных отраслях занято очень большое число наших граждан, отмечает Медведев публикации на своих страницах в соцсетях.

Зампред Совбеза в целом отметил, что государство инвестирует в освоение космоса значительные средства, в 2019-2021 годах запланированный объем бюджетного финансирования составил более 500 млрд рублей.

Ранее аналитики сервиса SuperJob выяснили, что 48% россиян поддерживают идею сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днём, сообщает RT. Почти треть опрошенных (30%) высказались против, 22% респондентов затруднились дать однозначную оценку.

