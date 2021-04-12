ВЦИОМ: Большинство россиян против сокращения расходов на космос

Практически все граждане России знают, что первого космонавта планеты Земля звали Юрий Гагарин. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликовавший на своём сайте данные соцопроса, приуроченного ко Дню космонавтики.

Если имя первого космонавта помнят 97% россиян, то дату первого полёта человека в космос - 12 апреля 1961 года - правильно назвали только 69% респондентов.

Подавляющее большинство (91%) опрошенных считают, что России следует продолжать освоение космоса. При этом 75% респондентов уверены, что сокращать бюджетные расходы на космические программы не следует, а каждый четвёртый из этих граждан предполагает, что их наоборот лучше увеличить.

Главными целями участия России в освоении космоса, по мнению россиян, являются развитие науки и высоких технологий (51%), обеспечение обороноспособности страны (40%), развития авиакосмической промышленности и создания рабочих мест (22%), равная конкуренция с США, Евросоюзом и Китаем (17%).

Ранее аналитики сервиса SuperJob выяснили, что 48% россиян поддерживают идею сделать День космонавтики официальным государственным праздником и нерабочим днём, сообщает RT. Почти треть опрошенных (30%) высказались против, 22% респондентов затруднились дать однозначную оценку.