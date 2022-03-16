ЛДПР может инициировать референдум о возвращении смертной казни
ЛДПР может вынести на обсуждение инициативу о референдуме по вопросу возвращения смертной казни самых тяжких преступлений. Такое заявление сделала партия в Госдуме, передает «Интерфакс».
В телеграм-канале лидера ЛДПР Владимира Жириновского приводятся примеры таких тяжких преступлений: коррупция в особо крупном размере, насилие в отношении детей, убийство в особо изощрённой форме, терроризм.
В ЛДПР заявили, что инициатива возникла после выхода страны из Совета Европы. По мнению фракции, это скидывает с РФ «оковы чуждых нам ценностей и правил», одна из которых запрет на смертную казнь.
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