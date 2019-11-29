Медведев одобрил создание аналога «Википедии» в РФ

Отмечается, что решение принято в целях обеспечения россиян верифицированной информацией о развитии и состоянии социума и окружающего мира. Также распоряжение предписывает учреждение автономной некоммерческой организации "Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия".

Ранее ответственный редактор научного издательства «Большая Российская энциклопедия» Сергей Кравец сообщал, что проект российского аналога «Википедии» представят 21 ноября в Уфе. Между тем, управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН объяснил, почему российская электронная энциклопедия не станет соперником Википедии.