Медведев одобрил создание аналога «Википедии» в РФ
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального интерактивного энциклопедического портала. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что решение принято в целях обеспечения россиян верифицированной информацией о развитии и состоянии социума и окружающего мира. Также распоряжение предписывает учреждение автономной некоммерческой организации "Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия".
Ранее ответственный редактор научного издательства «Большая Российская энциклопедия» Сергей Кравец сообщал, что проект российского аналога «Википедии» представят 21 ноября в Уфе. Между тем, управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН объяснил, почему российская электронная энциклопедия не станет соперником Википедии.
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