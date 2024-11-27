Медведев объявил о внедрении цифрового профиля мигрантов в Москве

Медведев отметил, что Москва также станет площадкой для апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан. С 1 декабря эксперимент стартует в столичных аэропортах и на автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области. В рамках проекта планируется внедрить добровольную геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта.

Политик подчеркнул ключевую роль Москвы в реализации инициативы, отметив, что столица взяла на себя организационное и финансовое обеспечение проекта. Он также указал на ограниченные сроки эксперимента и необходимость оперативного выполнения поставленных задач, передает «Радиоточка НСН».

