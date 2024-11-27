Медведев объявил о внедрении цифрового профиля мигрантов в Москве
В середине 2025 года в Москве начнут использовать цифровой профиль иностранного гражданина. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
По его словам, проект будет реализован в рамках второго этапа эксперимента и охватит все пункты пропуска транспортного узла столицы.
Медведев отметил, что Москва также станет площадкой для апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан. С 1 декабря эксперимент стартует в столичных аэропортах и на автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области. В рамках проекта планируется внедрить добровольную геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта.
Политик подчеркнул ключевую роль Москвы в реализации инициативы, отметив, что столица взяла на себя организационное и финансовое обеспечение проекта. Он также указал на ограниченные сроки эксперимента и необходимость оперативного выполнения поставленных задач, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru