Медведев призвал контролировать все передвижения мигрантов

По его словам, осуществлять контроль следует «без всяких исключений и на основе самых современных технологий», идентифицируя при этом всех приезжих.

«Речь, прежде всего, идёт о сборе и обработке биометрических данных мигрантов, создании цифрового профиля для каждого иностранца... Должна быть единая база... Мы должны понимать, кто к нам приезжает», - указал Медведев.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали в аэропорту Пулково уроженца Петропавловска-Камчатского, подозреваемого в том, что он совместно с подельниками незаконно поставил на миграционный свыше 21 тысячи пребывающих в Санкт-Петербург иностранцев, сообщает RT.

