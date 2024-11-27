Медведев призвал контролировать все передвижения мигрантов

Необходимо жёстко контролировать все передвижения мигрантов по России. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Судебные приставы выдворили 16 тысяч нелегалов из Москвы за 2024 год

По его словам, осуществлять контроль следует «без всяких исключений и на основе самых современных технологий», идентифицируя при этом всех приезжих.

«Речь, прежде всего, идёт о сборе и обработке биометрических данных мигрантов, создании цифрового профиля для каждого иностранца... Должна быть единая база... Мы должны понимать, кто к нам приезжает», - указал Медведев.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали в аэропорту Пулково уроженца Петропавловска-Камчатского, подозреваемого в том, что он совместно с подельниками незаконно поставил на миграционный свыше 21 тысячи пребывающих в Санкт-Петербург иностранцев, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ МигрантыДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры