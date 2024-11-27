Медведев призвал контролировать все передвижения мигрантов
Необходимо жёстко контролировать все передвижения мигрантов по России. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, осуществлять контроль следует «без всяких исключений и на основе самых современных технологий», идентифицируя при этом всех приезжих.
«Речь, прежде всего, идёт о сборе и обработке биометрических данных мигрантов, создании цифрового профиля для каждого иностранца... Должна быть единая база... Мы должны понимать, кто к нам приезжает», - указал Медведев.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали в аэропорту Пулково уроженца Петропавловска-Камчатского, подозреваемого в том, что он совместно с подельниками незаконно поставил на миграционный свыше 21 тысячи пребывающих в Санкт-Петербург иностранцев, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru