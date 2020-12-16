Медведев назвал «разнотык» хронической проблемой России

Дмитрий Медведев назвал хроническую проблему России. Об этом зампредседателя Совбеза РФ заявил в ходе заседания комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, пишет РИА Новости. Он призвал ведомства работать слаженно, а не «вразнотык».

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», — подчеркнул Медведев.

Кроме того, зампредседателя Совбеза добавил, что в текущем году в рамках госзадания проводятся 30 научных исследований в области борьбы с новыми инфекциями.