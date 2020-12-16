Медведев назвал «разнотык» хронической проблемой России

Дмитрий Медведев назвал хроническую проблему России. Об этом зампредседателя Совбеза РФ заявил в ходе заседания комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, пишет РИА Новости. Он призвал ведомства работать слаженно, а не «вразнотык».

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», — подчеркнул Медведев.

Кроме того, зампредседателя Совбеза добавил, что в текущем году в рамках госзадания проводятся 30 научных исследований в области борьбы с новыми инфекциями.

Медведев предложил рассмотреть материальную компенсацию за ненормированный рабочий день

А ранее председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в законодательство о жестоком обращении с животными необходимо внести правки. По его словам, если хозяин плохо обращается со своим питомцем, то наказанием за такое деяние должен быть не просто штраф, как сейчас - необходимо животное отбирать.

Медведев также считает, что нужно продумать вопрос, куда изъятое животное должно потом попадать.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры