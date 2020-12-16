Медведев назвал «разнотык» хронической проблемой России
Дмитрий Медведев назвал хроническую проблему России. Об этом зампредседателя Совбеза РФ заявил в ходе заседания комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, пишет РИА Новости. Он призвал ведомства работать слаженно, а не «вразнотык».
«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», — подчеркнул Медведев.
Кроме того, зампредседателя Совбеза добавил, что в текущем году в рамках госзадания проводятся 30 научных исследований в области борьбы с новыми инфекциями.
А ранее председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в законодательство о жестоком обращении с животными необходимо внести правки. По его словам, если хозяин плохо обращается со своим питомцем, то наказанием за такое деяние должен быть не просто штраф, как сейчас - необходимо животное отбирать.
Медведев также считает, что нужно продумать вопрос, куда изъятое животное должно потом попадать.
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