Медведев предложил рассмотреть материальную компенсацию за ненормированный рабочий день
Председатель партии «Единая Россия», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости рассмотреть вопрос дополнительных компенсаций за ненормированный рабочий день, сообщает пресс-служба партии.
На обсуждении совершенствования социально-трудового законодательства Медведев напомнил, что за ненормированный рабочий день в Трудовом кодексе РФ предусмотрен дополнительный трёхдневный отпуск, что не всегда нужно работнику.
«Может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации», - добавил замглавы Совбеза.
По словам Медведева, понятие ненормированный рабочий день, ещё со времён СССР, применялось в значительной степени только к сотрудникам бюджетных предприятий. «В настоящий момент границы этого понятия стали гораздо шире, и это, на самом деле, не очень хорошо», - подчеркнул председатель «ЕР»
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